Калбесин (Петров) Ефрем Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калбесин (Петров) Ефрем Максимов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.03.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1821

Отец: Калбесин (петров) Максим Михайлов

Мать: Калбесина (петрова) Марина Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
?.03.1821
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Сергей Глазуновъ и Марья Михайлова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1839

Жена: Калбесина (петрова) Екатерина Николаева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Козьма Никитинъ, Матьвѣй Козьминъ, Димитрий Гавриловъ; по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Василій Филимоновъ, Филипъ Ивановъ, Данила И... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1840

Сын: Калбесин (петров) Сергей Ефремов

Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Екатерина Николаева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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