Калбесин (Петров) Ефрем Максимов
Место рождения
Дата рождения09.03.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1821
Крещение
?.03.1821
воспреемники: Сергей Глазуновъ и Марья Михайлова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1839
воспреемники: по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Козьма Никитинъ, Матьвѣй Козьминъ, Димитрий Гавриловъ; по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Василій Филимоновъ, Филипъ Ивановъ, Данила И... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1840
Сын: Калбесин (петров) Сергей Ефремов
Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Екатерина Николаева
Смерть
Неизвестно