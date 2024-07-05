Орловский Григорий Яковлевич 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орловский Григорий Яковлевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1822

Дата смерти

06.06.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Орловский Яков Алексеевич

Мать: Орловская Евдокия Павловна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
18.04.1843 ст.

Жена: Орловская (Вольницкая) Дарья Александровна

Покровское, Чернігівська область
Села Слободки Ильинской церкви стихарный дьячек Яков Алексеевич Орловский, житель местечка Мены подполковник Евпсихий Захарович Павловский, штабс-капитан и кавалер Александр Семёнович Сахновский, дьяк... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1843 ст.

Дочь: Орловская Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Орловская (Вольницкая) Дарья Александровна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
06.06.1889 ст.
Покровское, Чернігівська область
Похороны
08.06.1889 ст.
Покровское, Чернігівська область

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