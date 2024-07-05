Орловский Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти06.06.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
18.04.1843 ст.
Села Слободки Ильинской церкви стихарный дьячек Яков Алексеевич Орловский, житель местечка Мены подполковник Евпсихий Захарович Павловский, штабс-капитан и кавалер Александр Семёнович Сахновский, дьяк... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1843 ст.
Дочь: Орловская Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Орловская (Вольницкая) Дарья Александровна
Смерть
06.06.1889 ст.
Похороны
08.06.1889 ст.