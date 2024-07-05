Орловский Яков Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1843
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Орловский Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Орловский Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Орловская Евдокия Павловна
Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Орловская Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Орловская Евдокия Павловна
Смерть
После 1843