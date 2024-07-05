Орловский Яков Алексеевич 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орловский Яков Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1843

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Орловский Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орловская Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Орловский Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Орловская Евдокия Павловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Орловская Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Орловская Евдокия Павловна

Смерть
После 1843

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