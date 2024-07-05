Орловская Евдокия Павловна 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орловская Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орловский Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Орловский Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Орловский Яков Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Орловская Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Орловский Яков Алексеевич

Смерть
После 1830
Слободка, Чернігівська область

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