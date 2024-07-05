Орловская Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Орловский Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Орловский Яков Алексеевич
Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Орловская Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Орловский Яков Алексеевич
Смерть
После 1830
Слободка, Чернігівська область