Орловская (Вольницкая) Дарья Александровна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орловская (Вольницкая) Дарья Александровна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Вольницкий Александр Васильевич

Мать: Вольницкая Агафья Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
18.04.1843 ст.

Муж: Орловский Григорий Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Села Слободки Ильинской церкви стихарный дьячек Яков Алексеевич Орловский, житель местечка Мены подполковник Евпсихий Захарович Павловский, штабс-капитан и кавалер Александр Семёнович Сахновский, дьяк... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1843 ст.

Дочь: Орловская Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Орловский Григорий Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1843

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