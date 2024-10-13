Орловская (Вольницкая) Дарья Александровна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
18.04.1843 ст.
Села Слободки Ильинской церкви стихарный дьячек Яков Алексеевич Орловский, житель местечка Мены подполковник Евпсихий Захарович Павловский, штабс-капитан и кавалер Александр Семёнович Сахновский, дьяк... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1843 ст.
Дочь: Орловская Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Орловский Григорий Яковлевич
Смерть
После 1843