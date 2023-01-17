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Бондарь Федор Макарович

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Место рождения

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

16.05.1912 ст.

Дата смерти

?.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1912 ст.

Отец: Бондарь Макар Павлович

Мать: Бондарь Ирина Калинниковна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Крещение
18.05.1912 ст.
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.10.1937

Сын: Бондарь Владимир Федорович

Мать ребёнка: Бондарь Анна Ивановна

Большой Разнокол, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарь Анна Ивановна

Смерть
?.03.1945
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