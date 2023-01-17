Бондарь Федор Макарович
Место рождения
Дата рождения16.05.1912 ст.
Дата смерти?.03.1945
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1912 ст.
Отец: Бондарь Макар Павлович
Крещение
18.05.1912 ст.
Рождение ребёнка
04.10.1937
Сын: Бондарь Владимир Федорович
Мать ребёнка: Бондарь Анна Ивановна
Большой Разнокол, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарь Анна Ивановна
Смерть
?.03.1945