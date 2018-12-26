Бондарь Владимир Федорович
Место рождения
Дата рождения04.10.1937
Дата смерти26.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1937
Отец: Бондарь Федор Макарович
Мать: Бондарь Анна Ивановна
Бракосочетание
18.10.1958
Рождение ребёнка
29.07.1961
Сын: Бондарь Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Бондарь Клавдия Аркадьевна
Рождение ребёнка
02.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарь Клавдия Аркадьевна
Рождение ребёнка
31.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарь Клавдия Аркадьевна
Смерть
26.12.2018
Лесной, город Лесной, Свердловская область