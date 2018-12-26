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Бондарь Владимир Федорович

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Место рождения

Большой Разнокол, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

04.10.1937

Дата смерти

26.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1937

Отец: Бондарь Федор Макарович

Мать: Бондарь Анна Ивановна

Большой Разнокол, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
18.10.1958

Жена: Бондарь Клавдия Аркадьевна

Рождение ребёнка
29.07.1961

Сын: Бондарь Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Бондарь Клавдия Аркадьевна

Рождение ребёнка
02.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарь Клавдия Аркадьевна

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарь Клавдия Аркадьевна

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
26.12.2018
Лесной, город Лесной, Свердловская область
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