Бондарь (Зеленая) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь (Зеленая) Анна Ивановна

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Место рождения

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

02.06.1914 ст.

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1914 ст.

Отец: Зеленый Иван Филиппович

Мать: Зеленая Анастасия Павловна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Крещение
08.06.1914 ст.
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.10.1937

Сын: Бондарь Владимир Федорович

Отец ребёнка: Бондарь Федор Макарович

Большой Разнокол, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смена фамилии
Неизвестно
Бондарь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарь Федор Макарович

Смерть
1993
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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