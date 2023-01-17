Бондарь (Зеленая) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.06.1914 ст.
Дата смерти1993
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1914 ст.
Крещение
08.06.1914 ст.
Рождение ребёнка
04.10.1937
Сын: Бондарь Владимир Федорович
Отец ребёнка: Бондарь Федор Макарович
Большой Разнокол, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смена фамилии
Неизвестно
Бондарь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край