Свиридов Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1855
Дата смерти15.06.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1874
ГАВО, ф. И84, оп. 2, д. 171. Бракосочетание, стр. 367, номер записи 23. Поручители по жениху: Свиридов Козьма Борисович, Свиридов Степан Алексеевич Поручители по невесте: Шаталов Илья Ермакович, Со... Показать все
Смерть
15.06.1880
Причина смерти: от чахотки ГАВО, ф. И281, оп. 3, д. 261, стр. 42, зап. 28