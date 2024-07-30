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Свиридов Иван Фёдорович

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1855

Дата смерти

15.06.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1874

Жена: Свиридова (Шаталова) Александра Петровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, ф. И84, оп. 2, д. 171. Бракосочетание, стр. 367, номер записи 23. Поручители по жениху: Свиридов Козьма Борисович, Свиридов Степан Алексеевич Поручители по невесте: Шаталов Илья Ермакович, Со... Показать все
Смерть
15.06.1880
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: от чахотки ГАВО, ф. И281, оп. 3, д. 261, стр. 42, зап. 28

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