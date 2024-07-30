Свиридова (Шаталова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1874
ГАВО, ф. И84, оп. 2, д. 171. Бракосочетание, стр. 367, номер записи 23. Поручители по жениху: Свиридов Козьма Борисович, Свиридов Степан Алексеевич Поручители по невесте: Шаталов Илья Ермакович, Со... Показать все
Смерть
Неизвестно