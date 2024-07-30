Свиридова (Шаталова) Александра Петровна Вычислено 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свиридова (Шаталова) Александра Петровна

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1874

Муж: Свиридов Иван Фёдорович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, ф. И84, оп. 2, д. 171. Бракосочетание, стр. 367, номер записи 23. Поручители по жениху: Свиридов Козьма Борисович, Свиридов Степан Алексеевич Поручители по невесте: Шаталов Илья Ермакович, Со... Показать все
Смерть
Неизвестно

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