Попов-Введенский Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Попов-Введенский Иван
Рождение ребёнка
1775
Сын: Попова-Введенская Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Попова-Введенская Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Попов-Введенский Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Попов-Введенский Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно