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Попов-Введенский Григорий Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Попов-Введенский Иван

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Попова-Введенская Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Попова-Введенская Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Попов-Введенский Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Попов-Введенский Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова-Введенская Мария Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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