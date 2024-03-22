Попова-Введенская Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Сын: Попова-Введенская Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Попов-Введенский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Попова-Введенская Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Попов-Введенский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Попов-Введенский Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Попов-Введенский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Попов-Введенский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Попов-Введенский Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно