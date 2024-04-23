Паутова (Пономарёва (Паутова)) Зоя Ивановна
Место рожденияс.Башкарка, Пригородный р-он, Свердловской обл.
Дата рождения02.03.1907
Дата смерти29.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сычёв Илья Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1930
Рождение ребёнка
02.11.1932
Рождение ребёнка
29.03.1936
Рождение ребёнка
25.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паутов (Pautov) Николай Петрович (Nikolay Petrovich)
Рождение ребёнка
01.05.1948
Сын: Паутов Сергей Ильич
Отец ребёнка: Сычёв Илья Демидович
Смерть
29.03.1981