Паутова (Пономарёва (Паутова)) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутова (Пономарёва (Паутова)) Зоя Ивановна

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Место рождения

с.Башкарка, Пригородный р-он, Свердловской обл.

Дата рождения

02.03.1907

Дата смерти

29.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1907

Отец: Пономарёв Иван Петрович

Мать: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычёв Илья Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паутов (Pautov) Николай Петрович (Nikolay Petrovich)

Рождение ребёнка
20.04.1930

Сын: Паутов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Паутов (Pautov) Николай Петрович (Nikolay Petrovich)

Рождение ребёнка
02.11.1932

Сын: Паутов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Паутов (Pautov) Николай Петрович (Nikolay Petrovich)

Рождение ребёнка
29.03.1936

Сын: Паутов Владилен Николаевич

Отец ребёнка: Паутов (Pautov) Николай Петрович (Nikolay Petrovich)

Рождение ребёнка
25.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паутов (Pautov) Николай Петрович (Nikolay Petrovich)

Рождение ребёнка
01.05.1948

Сын: Паутов Сергей Ильич

Отец ребёнка: Сычёв Илья Демидович

Смерть
29.03.1981

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