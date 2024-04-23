Паутов (Pautov) Николай Петрович (Nikolay Petrovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутов (Pautov) Николай Петрович (Nikolay Petrovich)

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Место рождения

с.Южаково, Пригородный район, Свердловская область

Дата рождения

19.10.1907

Дата смерти

30.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1907

Отец: Паутов (Pautov) Петр Илларионович

Мать: Паутова (Паньшина) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паутова (Пономарёва (Паутова)) Зоя Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Рождение ребёнка
20.04.1930

Сын: Паутов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Паутова (Пономарёва (Паутова)) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1932

Сын: Паутов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Паутова (Пономарёва (Паутова)) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
29.03.1936

Сын: Паутов Владилен Николаевич

Мать ребёнка: Паутова (Пономарёва (Паутова)) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паутова (Пономарёва (Паутова)) Зоя Ивановна

Смерть
30.08.1942
Похороны
Неизвестно

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