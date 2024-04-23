Паутов (Pautov) Николай Петрович (Nikolay Petrovich)
Место рожденияс.Южаково, Пригородный район, Свердловская область
Дата рождения19.10.1907
Дата смерти30.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Рождение ребёнка
20.04.1930
Сын: Паутов Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Паутова (Пономарёва (Паутова)) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1932
Сын: Паутов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Паутова (Пономарёва (Паутова)) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
29.03.1936
Сын: Паутов Владилен Николаевич
Мать ребёнка: Паутова (Пономарёва (Паутова)) Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паутова (Пономарёва (Паутова)) Зоя Ивановна
Смерть
30.08.1942
Похороны
Неизвестно