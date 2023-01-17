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Журавлев Василий Иванович

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Место рождения

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

После 1840

Дата смерти

Около 1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Буйнякова Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Журавлев Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Журавлев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Верещагина Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Около 1910
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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