Журавлев Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1840
Дата смертиОколо 1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Буйнякова Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Журавлев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Верещагина Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1910
Пенза, город Пенза, Пензенская область