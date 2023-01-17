Журавлев Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Петр Васильевич

Журавлев Петр Васильевич

avatar

Место рождения

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Отец

После 1840 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Журавлев Василий Иванович

Мать: не указана

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Осуждение
Около 1921
Репрессирован по классовому признаку и выслан на спецпоселение в Сибирь.
Работа или профессия
Между ?.06.1941 и 1944
Избран председателем колхоза в месте ссылки.
Смерть
После 1945
Сибирь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close