Журавлев Петр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Журавлев Василий Иванович
Мать: не указана
Осуждение
Около 1921
Репрессирован по классовому признаку и выслан на спецпоселение в Сибирь.
Работа или профессия
Между ?.06.1941 и 1944
Избран председателем колхоза в месте ссылки.
Смерть
После 1945
Сибирь