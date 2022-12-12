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Журавлев Андрей Васильевич

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Место рождения

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Журавлев Василий Иванович

Мать: не указана

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Между 1910 и 1920

Жена: Журавлева Александра

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Журавлев Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Журавлева Александра

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Журавлева Нина Андреевна

Мать ребёнка: Журавлева Александра

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
После 1930
Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
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