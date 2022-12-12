Журавлев Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Журавлев Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1910 и 1920
Жена: Журавлева Александра
Рождение ребёнка
1923
Сын: Журавлев Евгений Андреевич
Мать ребёнка: Журавлева Александра
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Журавлева Нина Андреевна
Мать ребёнка: Журавлева Александра
Смерть
После 1930