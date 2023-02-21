Журавлева (Агеева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1910 и 1920
Рождение ребёнка
1923
Сын: Журавлев Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Журавлев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Журавлева Нина Андреевна
Отец ребёнка: Журавлев Андрей Васильевич
Смерть
После 1930