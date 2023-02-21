Журавлева (Агеева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Агеева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1910 и 1920

Муж: Журавлев Андрей Васильевич

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Журавлев Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Журавлев Андрей Васильевич

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Журавлева Нина Андреевна

Отец ребёнка: Журавлев Андрей Васильевич

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
После 1930
Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
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