Журавлев Евгений Андреевич
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти03.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Журавлев Андрей Васильевич
Мать: Журавлева Александра
Смерть
03.12.1942
Павлово, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Убит в бою.
Перезахоронение
1950
Чернозем, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Перезахоронен в братской могиле на ст. Чернозем, Купуйского с/с, Великолукского р-на