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Журавлев Евгений Андреевич

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Место рождения

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

03.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Журавлев Андрей Васильевич

Мать: Журавлева Александра

Шемышейка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
03.12.1942
Павлово, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Убит в бою.
Перезахоронение
1950
Чернозем, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Перезахоронен в братской могиле на ст. Чернозем, Купуйского с/с, Великолукского р-на
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