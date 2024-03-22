Чувакова (Семёнова) Евгения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувакова (Семёнова) Евгения Ильинична

Место рождения

Чепурновка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1905

Дата смерти

16.07.1940

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Семёнов Илья Васильевич

Мать: Семёнова Ефимия Васильевна

Чепурновка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.04.1923

Дочь: Соколова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич

Вольная Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Старший ребёнок в семье
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Пальчёнкова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич

Вольная Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.03.1927

Дочь: Якунина Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чуваков Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Чуваков Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич

Вольная Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуваков Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич

Обрезание
Неизвестно
4 класса
Смерть
16.07.1940
От паралича
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