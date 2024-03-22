Чувакова (Семёнова) Евгения Ильинична
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти16.07.1940
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
04.04.1923
Дочь: Соколова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич
Старший ребёнок в семье
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Пальчёнкова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1927
Дочь: Якунина Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Чуваков Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич
Обрезание
Неизвестно
4 класса
Смерть
16.07.1940
От паралича