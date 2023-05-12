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Семёнов Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семёнов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Чувакова Евгения Ильинична

Мать ребёнка: Семёнова Ефимия Васильевна

Чепурновка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Александра Ильинична

Мать ребёнка: Семёнова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Семёнова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Иван Ильич

Мать ребёнка: Семёнова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Андрей Ильич

Мать ребёнка: Семёнова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Юрий Ильич

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Станислав Ильич

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Анатолий Ильич

Мать ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Чепурновка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1946
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