Семёнов Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семёнов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Чувакова Евгения Ильинична
Мать ребёнка: Семёнова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Александра Ильинична
Мать ребёнка: Семёнова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семёнова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Иван Ильич
Мать ребёнка: Семёнова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Андрей Ильич
Мать ребёнка: Семёнова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Юрий Ильич
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1946