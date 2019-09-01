Соколова (Чувакова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1923
Дата смерти01.09.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1947
Сын: Соколов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Соколов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1954
Дочь: Ардашева Тамара Антоновна
Отец ребёнка: Соколов Антон Михайлович
Место жительства
2011
Смерть
01.09.2019
Дзержинск, Дзержинский район, Минская область