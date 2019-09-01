Соколова (Чувакова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Чувакова) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1923

Дата смерти

01.09.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1947

Сын: Соколов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Соколов Антон Михайлович

Мальково, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
06.03.1954

Дочь: Ардашева Тамара Антоновна

Отец ребёнка: Соколов Антон Михайлович

Место жительства
2011
Мальково, Лиозненский район, Витебская область
Смерть
01.09.2019
Дзержинск, Дзержинский район, Минская область
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