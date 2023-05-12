Чуваков Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Чуваков Василий Семёнович
Мать: Винодора Васильевна
Рождение ребёнка
04.04.1923
Дочь: Соколова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Чувакова Евгения Ильинична
Старший ребёнок в семье
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Пальчёнкова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Чувакова Евгения Ильинична
Рождение ребёнка
15.03.1927
Дочь: Якунина Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Чувакова Евгения Ильинична
Рождение ребёнка
1929
Сын: Чуваков Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Чувакова Евгения Ильинична
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Чувакова Евгения Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чувакова Евгения Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуваков Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Бибишева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуваков Василий Андреевич
Мать ребёнка: Бибишева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибишева Анна Ивановна
Смерть
1955