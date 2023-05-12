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Чуваков Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Чуваков Василий Семёнович

Мать: Винодора Васильевна

Рождение ребёнка
04.04.1923

Дочь: Соколова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Чувакова Евгения Ильинична

Вольная Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Старший ребёнок в семье
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Пальчёнкова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Чувакова Евгения Ильинична

Вольная Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.03.1927

Дочь: Якунина Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Чувакова Евгения Ильинична

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чуваков Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Чувакова Евгения Ильинична

Рождение ребёнка
1937

Сын: Чуваков Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Чувакова Евгения Ильинична

Вольная Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуваков Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Чувакова Евгения Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуваков Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Бибишева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуваков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Бибишева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибишева Анна Ивановна

Смерть
1955
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