Бибишева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуваков Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуваков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно