Бибишева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибишева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуваков Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуваков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Чуваков Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуваков Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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