Якунина (Чувакова) Евгения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунина (Чувакова) Евгения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927

Отец: Чуваков Андрей Васильевич

Мать: Чувакова Евгения Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Якунин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Якунин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунин Виктор

Место жительства
Неизвестно
Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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