Якунина (Чувакова) Евгения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якунин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Якунин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Якунин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якунин Виктор
Место жительства
Неизвестно
Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно