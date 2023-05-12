Якунин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Якунина Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Якунина Евгения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина Евгения Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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