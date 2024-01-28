Захарычев Владимир (Варлам Харлампий) (Варлам, Харлампий) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарычев Владимир (Варлам Харлампий) (Варлам, Харлампий) Алексеевич

Захарычев Владимир (Варлам Харлампий) (Варлам, Харлампий) Алексеевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Алаев Алексей Андреевич

Мать: Алаева Евгения Михайловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарычева Клеопатра Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Захарычева) Аграфена Варламовна

Мать ребёнка: Захарычева Клеопатра Дмитриевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.