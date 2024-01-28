Захарычев Владимир (Варлам Харлампий) (Варлам, Харлампий) Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Алаев Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Захарычева) Аграфена Варламовна
Мать ребёнка: Захарычева Клеопатра Дмитриевна
Смерть
Неизвестно