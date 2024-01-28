Алаев Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1794 или 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 или 1797
Отец: Алаев Андрей Захарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алаева Марина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Захарычев Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Алаева Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Захарычев Владимир (Варлам Харлампий) (Варлам, Харлампий) Алексеевич
Мать ребёнка: Алаева Евгения Михайловна
Смерть
Неизвестно