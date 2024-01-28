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Алаев Алексей Андреевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1794 или 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 или 1797

Отец: Алаев Андрей Захарович

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алаева Марина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алаева Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Захарычев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Алаева Евгения Михайловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Захарычев Владимир (Варлам Харлампий) (Варлам, Харлампий) Алексеевич

Мать ребёнка: Алаева Евгения Михайловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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