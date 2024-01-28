Алаева Евгения Михайловна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Захарычев Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алаев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Захарычев Владимир (Варлам Харлампий) (Варлам, Харлампий) Алексеевич
Отец ребёнка: Алаев Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно