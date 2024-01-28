Захарычева Клеопатра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Захарычева) Аграфена Варламовна
Отец ребёнка: Захарычев Владимир (Варлам Харлампий) (Варлам, Харлампий) Алексеевич
Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно