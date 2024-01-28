Захарычева Клеопатра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарычева Клеопатра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарычев Владимир (Варлам Харлампий) (Варлам, Харлампий) Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Захарычева) Аграфена Варламовна

Отец ребёнка: Захарычев Владимир (Варлам Харлампий) (Варлам, Харлампий) Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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