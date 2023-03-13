Суботинъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Суботинъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Суботина) Фиона
Мать ребёнка: Суботина (Згибнева) Лукерья
Рождение ребёнка
1790
Сын: Суботинъ Миронъ
Мать ребёнка: Суботина (Згибнева) Лукерья
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Суботина) Наталья
Мать ребёнка: Суботина (Згибнева) Лукерья