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Суботинъ Дмитрий

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Суботинъ Ефимъ

Мать: Суботина Лукерья Малафеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина (Згибнева) Лукерья

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Суботина) Фиона

Мать ребёнка: Суботина (Згибнева) Лукерья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Суботинъ Миронъ

Мать ребёнка: Суботина (Згибнева) Лукерья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Суботина) Наталья

Мать ребёнка: Суботина (Згибнева) Лукерья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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