Суботина Лукерья Малафеева
Место рождения
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суботинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Суботинъ Алексей
Отец ребёнка: Суботинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Суботинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Суботинъ Ефимъ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан