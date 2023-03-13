Суботина Лукерья Малафеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина Лукерья Малафеева

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботинъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Суботинъ Алексей

Отец ребёнка: Суботинъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1766

Сын: Суботинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Суботинъ Ефимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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