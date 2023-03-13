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Суботинъ Ефимъ

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Суботинъ Захаръ

Мать: Суботина Прасковья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Лукерья Малафеева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Суботинъ Алексей

Мать ребёнка: Суботина Лукерья Малафеева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Суботинъ Дмитрий

Мать ребёнка: Суботина Лукерья Малафеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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