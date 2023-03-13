Суботинъ Ефимъ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Суботинъ Захаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Сын: Суботинъ Алексей
Мать ребёнка: Суботина Лукерья Малафеева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Суботинъ Дмитрий
Мать ребёнка: Суботина Лукерья Малафеева
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан