Суботина (Згибнева) Лукерья
Место рождения
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Згибневъ Борисъ
Мать: Згибнева Дарья Онисимова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Фиона
Отец ребёнка: Суботинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Суботинъ Миронъ
Отец ребёнка: Суботинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Суботинъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суботинъ Дмитрий