Суботина (Згибнева) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина (Згибнева) Лукерья

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Згибневъ Борисъ

Мать: Згибнева Дарья Онисимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Фиона

Отец ребёнка: Суботинъ Дмитрий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Суботинъ Миронъ

Отец ребёнка: Суботинъ Дмитрий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Суботинъ Дмитрий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботинъ Дмитрий

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