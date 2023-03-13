Згибневъ Борисъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Згибневъ Савинъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Згибневъ Василий
Мать ребёнка: Згибнева Дарья Онисимова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Згибнева Дарья Онисимова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Суботина Лукерья
Мать ребёнка: Згибнева Дарья Онисимова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Згибневъ Онисимъ
Мать ребёнка: Згибнева Дарья Онисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Згибнева Дарья Онисимова