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Згибневъ Борисъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Згибневъ Савинъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Згибневъ Василий

Мать ребёнка: Згибнева Дарья Онисимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Згибнева Дарья Онисимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Суботина Лукерья

Мать ребёнка: Згибнева Дарья Онисимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Згибневъ Онисимъ

Мать ребёнка: Згибнева Дарья Онисимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Згибнева Дарья Онисимова

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