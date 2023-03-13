Згибнева Дарья Онисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗгибнева Дарья Онисимова

Згибнева Дарья Онисимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Згибневъ Василий

Отец ребёнка: Згибневъ Борисъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Згибневъ Борисъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Суботина Лукерья

Отец ребёнка: Згибневъ Борисъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Згибневъ Онисимъ

Отец ребёнка: Згибневъ Борисъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Згибневъ Борисъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close