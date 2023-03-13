Згибнева Дарья Онисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Згибневъ Василий
Отец ребёнка: Згибневъ Борисъ
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Згибневъ Борисъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Суботина Лукерья
Отец ребёнка: Згибневъ Борисъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Згибневъ Онисимъ
Отец ребёнка: Згибневъ Борисъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Згибневъ Борисъ