Туганова (Есенова) Налкыз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Цопан
Рождение ребёнка
1826
Сын: Туганов Иналук
Отец ребёнка: Туганов Цопан
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Туганов) Какын
Отец ребёнка: Туганов Цопан
Рождение ребёнка
1833
Сын: Туганов Касай
Отец ребёнка: Туганов Цопан
Рождение ребёнка
1844
Сын: Туганов Абас-Мурза
Отец ребёнка: Туганов Цопан
Рождение ребёнка
1847
Сын: Туганов Долат-Мурза
Отец ребёнка: Туганов Цопан