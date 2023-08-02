Туганова (Есенова) Налкыз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Есенова) Налкыз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Цопан

Рождение ребёнка
1826

Сын: Туганов Иналук

Отец ребёнка: Туганов Цопан

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Туганов) Какын

Отец ребёнка: Туганов Цопан

Рождение ребёнка
1833

Сын: Туганов Касай

Отец ребёнка: Туганов Цопан

Рождение ребёнка
1844

Сын: Туганов Абас-Мурза

Отец ребёнка: Туганов Цопан

Рождение ребёнка
1847

Сын: Туганов Долат-Мурза

Отец ребёнка: Туганов Цопан

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