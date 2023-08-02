Туганов Иналук
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Туганов Цопан
Мать: Туганова Налкыз
Рождение ребёнка
1856
Сын: Туганов Адиль-Гирей
Мать ребёнка: Туганов Фердауз
Рождение ребёнка
1866
Сын: Туганов Бек-Мурза
Мать ребёнка: Туганов Фердауз
Рождение ребёнка
1871
Сын: Туганов Сафарбек
Мать ребёнка: Туганов Фердауз
Рождение ребёнка
1873
Сын: Туганов Сосланбек
Мать ребёнка: Туганов Фердауз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туганов Фердауз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туганов Фердауз