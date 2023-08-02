Туганов Иналук — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Иналук

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Туганов Цопан

Мать: Туганова Налкыз

Рождение ребёнка
1856

Сын: Туганов Адиль-Гирей

Мать ребёнка: Туганов Фердауз

Рождение ребёнка
1866

Сын: Туганов Бек-Мурза

Мать ребёнка: Туганов Фердауз

Рождение ребёнка
1871

Сын: Туганов Сафарбек

Мать ребёнка: Туганов Фердауз

Рождение ребёнка
1873

Сын: Туганов Сосланбек

Мать ребёнка: Туганов Фердауз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туганов Фердауз

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганов Фердауз