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(Туганов) Какын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1832

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Туганов Цопан

Мать: Туганова Налкыз

Смерть
1832
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