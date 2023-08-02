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(Туганов) Какын
(Туганов) Какын
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
1832
Пол
Женский
Отец
Туганов Цопан
Мать
Туганова (Есенова) Налкыз
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Туганов Цопан
Мать:
Туганова Налкыз
Смерть
1832
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