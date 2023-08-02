Туганов Долат-Мурза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Туганов Цопан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туганова (Карсанова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туганова (Карсанова) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туганова (Карсанова) ?
Рождение ребёнка
1882
Сын: Туганов Ильяс
Мать ребёнка: Туганова (Карсанова) ?
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Туганова (Карсанова) ?