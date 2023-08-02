Туганов Долат-Мурза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуганов Долат-Мурза

Туганов Долат-Мурза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1882 г.р.
1899 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Туганов Цопан

Мать: Туганова (Есенова) Налкыз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туганова (Карсанова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туганова (Карсанова) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова (Карсанова) ?

Рождение ребёнка
1882

Сын: Туганов Ильяс

Мать ребёнка: Туганова (Карсанова) ?

Рождение ребёнка
1899

Сын: Туганов Амурхан (Гуца)

Мать ребёнка: Туганова (Карсанова) ?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.