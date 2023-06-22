Павлов Валентин Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1939
Бракосочетание
15.09.1962
Рождение ребёнка
02.11.1963
Сын: Павлов Игорь Валентинович
Мать ребёнка: Павлова (Королёва) Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
07.11.1965
Дочь: Терёхина Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Павлова (Королёва) Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
07.11.1965
Дочь: Терёхина (Павлова) Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Павлова Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
22.06.1976
Дочь: Брагина (Павлова) Юлия Валентиновна
Мать ребёнка: Павлова (Королёва) Валентина Константиновна