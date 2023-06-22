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Павлов Валентин Николаевич

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.03.1939

Пол

Мужской

Добавил:

пн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1939

Отец: Павлов Николай Федорович

Мать: Павлова (Морозова) Клавдия Фёдоровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.09.1962

Жена: Павлова (Королёва) Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
02.11.1963

Сын: Павлов Игорь Валентинович

Мать ребёнка: Павлова (Королёва) Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
07.11.1965

Дочь: Терёхина Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Павлова (Королёва) Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
07.11.1965

Дочь: Терёхина (Павлова) Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Павлова Валентина Константиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1976

Дочь: Брагина (Павлова) Юлия Валентиновна

Мать ребёнка: Павлова (Королёва) Валентина Константиновна

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