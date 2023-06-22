Павлова (Морозова) Клавдия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Морозова) Клавдия Фёдоровна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.03.1910

Дата смерти

18.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

пн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1910

Отец: Морозов Федор Яковлевич

Мать: Морозова Агафия Андреевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина (Павлова) Ираида Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанова (Павлова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Валентин Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1939

Сын: Павлов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Павлов Николай Федорович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.11.1987
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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