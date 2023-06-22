Павлова (Морозова) Клавдия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения04.03.1910
Дата смерти18.11.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1910
Отец: Морозов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина (Павлова) Ираида Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабанова (Павлова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1939
Сын: Павлов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Павлов Николай Федорович
Смерть
18.11.1987