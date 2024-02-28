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Павлов Николай Федорович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1907

Дата смерти

20.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

пн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Павлов Фёдор Иванович

Мать: Павлова Пелагия Корниловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1939

Сын: Павлов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Павлова Клавдия Фёдоровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Павлова Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Павлова Клавдия Фёдоровна

Смерть
20.10.1944
Польша,д.Студзянка
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