Павлов Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти20.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Павлов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1939
Сын: Павлов Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Павлова Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Павлова Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабанова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Павлова Клавдия Фёдоровна
Смерть
20.10.1944
Польша,д.Студзянка