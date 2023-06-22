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Павлова Валентина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1943

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1962

Муж: Павлов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
02.11.1963

Сын: Павлов Игорь Валентинович

Отец ребёнка: Павлов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
07.11.1965

Дочь: Терёхина Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Павлов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
22.06.1976

Дочь: Брагина Юлия Валентиновна

Отец ребёнка: Павлов Валентин Николаевич