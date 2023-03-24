Name No
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение ребёнка
16.05.1884
Сын: Nissinen Aleksi Marianpoika
Мать ребёнка: Nissinen Maria Antintytär
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
10.09.1887
Дочь: Lyydia-Maria
Мать ребёнка: Nissinen Maria Antintytär
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.07.1901
Дочь: Hilma Mariantytär
Мать ребёнка: Nissinen Maria Antintytär
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно