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Name No

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1884

Сын: Nissinen Aleksi Marianpoika

Мать ребёнка: Nissinen Maria Antintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
10.09.1887

Дочь: Lyydia-Maria

Мать ребёнка: Nissinen Maria Antintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.07.1901

Дочь: Hilma Mariantytär

Мать ребёнка: Nissinen Maria Antintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Nissinen Maria Antintytär

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