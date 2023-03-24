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Nissinen (Nissinen) Maria Antintytär

Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

20.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1860

Отец: Nissinen Antti Kallenpoika

Мать: Nissinen Katri Niilontytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.05.1884

Сын: Nissinen Aleksi Marianpoika

Отец ребёнка: Name No

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
10.09.1887

Дочь: Lyydia-Maria

Отец ребёнка: Name No

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.07.1901

Дочь: Hilma Mariantytär

Отец ребёнка: Name No

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Name No

Смерть
Неизвестно
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