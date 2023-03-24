(Nissinen) Hilma Mariantytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Nissinen) Hilma Mariantytär

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Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

21.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1901

Отец: Name No

Мать: Nissinen Maria Antintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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