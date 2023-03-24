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Nissinen Aleksi Marianpoika

Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

16.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1884

Отец: Name No

Мать: Nissinen Maria Antintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

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