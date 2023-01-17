Знаменский Кронид Васильевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
1923
Сын: Знаменский Борис Кронидович
Мать ребёнка: Знаменская Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Знаменский Евгений Кронидович
Мать ребёнка: Знаменская Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Пленино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
После 1931