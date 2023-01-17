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Знаменский Кронид Васильевич

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Место рождения

Фоминское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Знаменский Василий Иосифович

Мать: Знаменская Филицата Михайловна

Фоминское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Знаменский Борис Кронидович

Мать ребёнка: Знаменская Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Знаменский Евгений Кронидович

Мать ребёнка: Знаменская Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Знаменская Елизавета Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Пленино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
После 1931
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