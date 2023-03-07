Знаменская (Самарянова) Филицата Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1866
Бракосочетание
02.01.1884
Рождение ребёнка
19.08.1885
Сын: Знаменский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Знаменский Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Знаменский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Знаменский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Знаменский Кронид Васильевич
Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович
Фоминское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович
Рождение ребёнка
09.07.1904
Дочь: Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович
Рождение ребёнка
17.05.1907
Сын: Знаменский Константин Васильевич
Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович
Рождение ребёнка
27.09.1910
Сын: Знаменский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович
Ильинское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно