Знаменская (Самарянова) Филицата Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменская (Самарянова) Филицата Михайловна

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Место рождения

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1866

Отец: Самарянов Михаил Алексеевич

Мать: Самарянова Матрона Евграфовна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
02.01.1884

Муж: Знаменский Василий Иосифович

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.08.1885

Сын: Знаменский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Знаменский Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Знаменский Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Знаменский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Знаменский Кронид Васильевич

Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович

Фоминское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович

Рождение ребёнка
09.07.1904

Дочь: Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович

Рождение ребёнка
17.05.1907

Сын: Знаменский Константин Васильевич

Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович

Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Знаменский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Знаменский Василий Иосифович

Ильинское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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